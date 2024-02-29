Прокуратура открыла «горячую линию» по проблемам лекарственного обеспечения орловцев

Сегодня, 29 февраля в прокуратуре Орловской области стартовала работа «горячей линии» по вопросам защиты прав граждан на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием и техническими средствами реабилитации.
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