В Севастополе нашли новые пятна мазута

Волонтеры будут участвовать в уборке пятен мазута с пляжей Севастополя, сообщил Михаил Развожаев.Глава Севастополя сообщил, что новые пятна мазута обнаружили на пляжах Северной стороны и в районе Золотого пляжа.
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