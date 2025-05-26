Валерий Осталеп - Лилиану Карпу: "Молодец гибрид"

Одним из задержанных ранее по делу о взятках на таможне оказался племянник депутата парламента от партии "Действие и солидарность" (PAS), председателя Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиана Карпа.
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