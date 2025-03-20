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В Бурятии на ближайшие три дня объявлена опасность схода лавин

В Бурятии на ближайшие три дня объявлена опасность схода лавин

В Бурятии в Кабанском районе объявлена лавинная опасность с 20 по 23 марта. На южных склонах ущелья горы Мамай начался активный сход снежных масс Как сообщает пресс-служба ГО и ЧС региона, с 20 по 23 марта ожидается сход снежных масс в районе вершины Двухглавая в верхней части долины реки Большой Мамай.

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