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В России высказались о намерении Трампа завершить украинский конфликт за полгода

В России высказались о намерении Трампа завершить украинский конфликт за полгода

Избранный президент США Дональд Трамп способен донести до Украины позицию России по завершению военного конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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