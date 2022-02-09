Задержан подозреваемый в убийстве посетителя кафе на улице Седова

Полиция Невского района задержала подозреваемого в убийстве посетителя кафе. Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, 45-летнего гражданина Азербайджана задержали во вторник в квартире одного из домов на Кондратьевском проспекте.
Полиция Невского района задержала подозреваемого в убийстве посетителя кафе. Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, 45-летнего гражданина Азербайджана задержали во вторник в квартире одного из домов на Кондратьевском проспекте.
Свежие комментарии