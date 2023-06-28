Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Сиксерс» ведут дела так, будто продление Хардена является решенным вопросом

«Филадельфия» уверена в том, что сохранит в составе звездного защитника Джеймса Хардена. Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Сиксерс» ведут дела так, будто продление Хардена является решенным вопросом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх