«Филадельфия» уверена в том, что сохранит в составе звездного защитника Джеймса Хардена. Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Сиксерс» ведут дела так, будто продление Хардена является решенным вопросом.
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