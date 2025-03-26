❗️⚡️Пентагон и ВМС США объявят победителя конкурса на разработку истребителя 6-го поколения по программе «F/A-XX» для ВМС США, который заменит F/A-18E/F Super Hornet, к концу следующей недели.
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❗️⚡️Пентагон и ВМС США объявят победителя конкурса на разработку истребителя 6-го поколения по программе «F/A-XX» для ВМС США, который заменит F/A-18E/F Super Hornet, к концу следующей недели.