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Мировое обозрение

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Всё зло в мире от Путина

Всё зло в мире от Путина

Абсурд как жанр: как сатирический памфлет превращает историю в фарс Главное в тезисах: Приём: Текст построен на гиперболическом приписывании одному лицу всех исторических событий — от убийства Авеля до войн в Ираке и Ливии.

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