Reuters сообщило о конфликте Нетаньяху с переговорщиками из-за условий по Газе

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вступил в конфликт с израильскими же переговорщиками по условиям прекращения огня, настаивая на том, что Израиль не выведет войска из так называемого Филадельфийского коридора на юге сектора Газа.
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