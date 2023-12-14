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Тульские сотрудники ГИМС патрулировали реку Красивая Меча

Тульские сотрудники ГИМС патрулировали реку Красивая Меча

Сотрудники Группы по Использованию Водных Объектов Главного управления МЧС России по Тульской области продолжают активно заниматься патрулированием водоемов и проводят мониторинг состояния льда в зимний период.

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