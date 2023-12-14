Тульские сотрудники ГИМС патрулировали реку Красивая Меча

Сотрудники Группы по Использованию Водных Объектов Главного управления МЧС России по Тульской области продолжают активно заниматься патрулированием водоемов и проводят мониторинг состояния льда в зимний период.
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