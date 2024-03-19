США хотят договориться с Россией перед походом на Китай. Компании ЕС бегут от "старушки" за океан

Natalija Osminina

Ни хрена в Европе не поняли. Их прессуют США, предлагая льготный режим, и они, как бараны выдавливаются туда, куда их ХОЗЯЕВА выдавливают. Они "планируют переместить свое производство в США в течение двух-трех лет." - Значит, они слепые черви. Потому что нет у США 2-3 лет. После выборов их ждет Гражданская война. И будет крах Бреттон-Вудской системы.Так что бежать идиотам некуда. Надо смириться с тем, что Россия поделит Европу.