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США хотят договориться с Россией перед походом на Китай. Компании ЕС бегут от "старушки" за океан

США хотят договориться с Россией перед походом на Китай. Компании ЕС бегут от "старушки" за океан

В США всё чаще начинают раздаваться разумные голоса! Дэвид Сакс, американский миллиардер, высказал мнение о необходимости изменений в подходе к отношениям с Россией с целью предотвращения глобального конфликта.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ни хрена в Европе не поняли. Их прессуют США, предлагая льготный режим, и они, как бараны выдавливаются туда, куда их ХОЗЯЕВА выдавливают.  Они &quot;планируют переместить свое производство в США в течение двух-трех лет.&quot; - Значит, они слепые черви. Потому что нет у США 2-3 лет. После выборов их ждет Гражданская война. И будет крах Бреттон-Вудской системы.Так что бежать идиотам некуда. Надо смириться с тем, что Россия поделит Европу.
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