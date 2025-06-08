Тирамису: вкус Италии в каждой ложке

В мире десертов есть одно имя, которое вызывает восхищение и нежные воспоминания — тирамису. Этот итальянский шедевр, словно поэма, написанная изысканными ингредиентами, способен перенести вас в солнечные улочки Рима, где аромат кофе и сладость крема переплетаются в волшебном танце.