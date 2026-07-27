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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мэттью Стразель: «Все клубы Евролиги, кроме «Панатинаикоса» и «Хапоэля», проявляли ко мне интерес»

Мэттью Стразель рассказал, что перед уходом из «Монако» находился в сфере интересов практически всех клубов Евролиги.

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