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Царьград

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Трагедия в Томской области: игры со спичками погубили 4-летнего ребёнка

Трагедия в Томской области: игры со спичками погубили 4-летнего ребёнка

На мальчике загорелась одежда. Находившиеся в доме мать и старшие дети не смогли его спасти.Трагедия произошла в селе Кожевниково в Томской области.

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