Руководитель Следкома Бастрыкин поручил проверить законность освобождения московских чиновниц по сямозерскому делу

Чиновницы из-за судебных нюансов не понесли наказание. Сотрудницы департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Татьяна Барсукова и Елена Семкина, осужденные по сямозерскому делу, отбыли всего полтора месяца из более 4 лет.