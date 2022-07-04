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Руководитель Следкома Бастрыкин поручил проверить законность освобождения московских чиновниц по сямозерскому делу

Чиновницы из-за судебных нюансов не понесли наказание. Сотрудницы департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Татьяна Барсукова и Елена Семкина, осужденные по сямозерскому делу, отбыли всего полтора месяца из более 4 лет.

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