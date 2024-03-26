Мать с дочкой не попали на соревнования из-за теракта в «Крокусе» и погибли в жутком ДТП

Из-за отмены соревнований женщина с дочерью решили вернуться домой и попали в смертельную аварию.Жительница ХМАО с дочерью прилетели в Санкт-Петербург на соревнования, однако из-за теракта в Подмосковье все мероприятия отменили.
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