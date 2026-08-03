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От Женевы до прилавка супермаркета: как сейчас живут дети-актеры из культовых фильмов и сериалов 2000-х

От Женевы до прилавка супермаркета: как сейчас живут дети-актеры из культовых фильмов и сериалов 2000-х

Ранняя слава редко гарантирует успешную карьеру во взрослом возрасте. Многие дети-актеры, чьи лица в двухтысячных знала вся страна, со временем выбрали совсем другие дороги: уехали за границу, ушли в юриспруденцию, музыку или торговлю.

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