От Женевы до прилавка супермаркета: как сейчас живут дети-актеры из культовых фильмов и сериалов 2000-х

Ранняя слава редко гарантирует успешную карьеру во взрослом возрасте. Многие дети-актеры, чьи лица в двухтысячных знала вся страна, со временем выбрали совсем другие дороги: уехали за границу, ушли в юриспруденцию, музыку или торговлю.