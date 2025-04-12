Жители ЯНАО смогут побороться за 100 тысяч рублей в конкурсе «Знание.Лектор»

Общество «Знание» объявило о старте приема заявок на юбилейный пятый сезон конкурса «Знание.Лектор». Ямальским ораторам предложили побороться за контракты на 100 тысяч рублей каждый, сообщили в пресс-службе департамента образования ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии