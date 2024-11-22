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"ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГАЧЁВОЙ" – ВСЁ? РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ ЗВЁЗД ПЕРЕД НЕПРИЯТНЫМ ФАКТОМ

"ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГАЧЁВОЙ" – ВСЁ? РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ ЗВЁЗД ПЕРЕД НЕПРИЯТНЫМ ФАКТОМ

"Шоубиз имени Пугачёвой" – всё, заканчивается? Русские зрители поставили "звёзд" перед неприятным фактом: организаторы констатируют существенное снижение интереса к надоевшим артистам.

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Комментарии
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Федор Родников
ЭТточно😉
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9 час.
ЗК
Захар Князев
Люди вы ведь сами в этом виновны, звездами вы их назвали, на концерты вы ходите еще и цветы им вручаете, так что подумайте кого винить и перед какими монстрами вы на коленях ползаете!!!
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9 час.
ИГ
Ирина Галивец
Поддерживаю мнение Захара! Если бы люди их забыли…, звезды бы сразу погасли! Кто-то может заработать 5 миллионов рублей за смену, как бездарный Нагиев? Воооот, есть над чем подумать всем.
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8 час.

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