Рогов: российские войска подошли к окраинам Великой Новоселки

Российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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