Магнитным бурям пришёл конец. Учёные объявили 7 лет тишины

Солнечная активность идёт на спад: учёные объявили 7 лет тишины от магнитных бурь. Текущий солнечный цикл достиг своего пика, и человечество вступает в длительный период, свободный от мощных солнечных вспышек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии