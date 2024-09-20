В США арестовали россиянина, обвиненного в незаконных поставках микроэлектроники в РФ

В штате Флорида в США, суд арестовал россиянина Дениса Постового, обвиненного в незаконных поставках микроэлектроники военного назначения в Россию в обход санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Тодда Алана Фостера .
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