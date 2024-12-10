Госдума поддержала законопроект о внесудебном взыскании долгов за «коммуналку»

МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Комитет Госдумы по законодательству одобрил новый законопроект, который предлагает возможность взыскания долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства во внесудебном порядке.
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