Дво детей и пять взрослых пострадали при атаке ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области в результате ночной массированной вражеской атаки пострадали семь человек. Об этом по уточненным данным сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в МАХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- За своих и за пра...
- СТ Появилось видео с...
- Филолог Пахомов: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым