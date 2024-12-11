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Россиянам захотели запретить фейерверки во дворах

Россиянам захотели запретить фейерверки во дворах

Россиянам захотели запретить запуск фейерверков во дворах. Разработать такие правила использования пиротехники в крупных городах призвал Минстрой депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

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