Россиянам захотели запретить фейерверки во дворах

Россиянам захотели запретить запуск фейерверков во дворах. Разработать такие правила использования пиротехники в крупных городах призвал Минстрой депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.
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