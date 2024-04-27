Юрий Нестеренко: “Технологический суверенитет в Российском ПиАре уже наступил”

После эпохи ренессанса Российского Пиара в 2010-2020 наступил 2022 год, который кардинально изменил правила игры рынка PR и Маркетинга, рассказывает эксперт Медиахолдинга “ТЕХНОСУВЕРЕН”Давайте вместе с ключевыми игроками коммуникационного рынка решим оценим изменения, пользу и вред от новой действительности.
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