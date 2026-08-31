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Царьград

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Александр Гинцбург: рак может быть побежден за 3-6 лет

Александр Гинцбург: рак может быть побежден за 3-6 лет

Александр Гинцбург из НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи заявил, что благодаря новой иммунной онкотерапии, такие виды рака, как меланома и мелкоклеточный рак легких, могут быть излечены в течение трех-шести лет.

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