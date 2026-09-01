В ЦБ РФ сравнили российскую экономику с верблюдом

Российская экономика развивается в сложных условиях и может быть сравнима с верблюдом. Об этом заявил советник главы Центробанка РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ-2026.
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Главное что живём не смотря на все усилия центробанка пусть и как верблюды.