Мы считаем, что священник, которого оскорбил памятник инопланетянину, плохо знает Библию.

Священник РПЦ иерей Андрей Васякин возмутил и рассмешил общественность тем, что написал письмо мэру Дальнегорска в котором потребовал снести артобъект который изображает "инопланетянина и НЛО", который вообщето является визитной карточкой города Дальнегорск.
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