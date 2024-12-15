ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

Мы считаем, что священник, которого оскорбил памятник инопланетянину, плохо знает Библию.

Мы считаем, что священник, которого оскорбил памятник инопланетянину, плохо знает Библию.

Священник РПЦ иерей Андрей Васякин возмутил и рассмешил общественность тем, что написал письмо мэру Дальнегорска в котором потребовал снести артобъект который изображает "инопланетянина и НЛО", который вообщето является визитной карточкой города Дальнегорск.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да кто они, эти теперешние священники? Нищеброды и неудачники в мирской жизни... Нет того бесконечно притягательного, высокого, избавляющего человека от скверны, поселившейся в душе... ВСЁ - ЗЕМНОЕ, ПОНЯТНОЕ И ОПОСТЫЛЕВШЕЕ...
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4 час.
Майя Majesty
Фейк.
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4 час.

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