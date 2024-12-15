Мы считаем, что священник, которого оскорбил памятник инопланетянину, плохо знает Библию.

Evgenija Palette

Да кто они, эти теперешние священники? Нищеброды и неудачники в мирской жизни... Нет того бесконечно притягательного, высокого, избавляющего человека от скверны, поселившейся в душе... ВСЁ - ЗЕМНОЕ, ПОНЯТНОЕ И ОПОСТЫЛЕВШЕЕ...