«Завистники и клеветники»: Пугачёва жёстко ответила своим критикам

Пугачёва призвала перестать считать её честно заработанные деньги.фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва»--> Народная артистка СССР Алла Пугачёва обратилась к своим критикам, резко отреагировавших на её недавний визит в Россию.
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