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Снукерист.ру

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Джадд Трамп рассказал о трудном старте У Ицзэ в качестве нового Чемпиона мира

Джадд Трамп рассказал о трудном старте У Ицзэ в качестве нового Чемпиона мира

Джадд Трамп в интервью Metro рассказал, что не удивлен слабыми выступлениями У Ицзэ в новом сезоне 2026-27, сообщает metrouk У Ицзэ (фото: metrouk)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - первый раунд У Ицзэ пока не может похвастаться стабильными результатами в роли действующего Чемпиона мира после триумфа в Крусибле прошлой весной.

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