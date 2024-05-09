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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили расчеты FPV-дронов ВСУ в приграничном районе

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили расчеты FPV-дронов ВСУ в приграничном районе

Скриншот видео Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артподразделения группировки прикрытия госграницы ликвидировали расчеты FPV-беспилотников украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на Украине.

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