Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили расчеты FPV-дронов ВСУ в приграничном районе

Скриншот видео Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артподразделения группировки прикрытия госграницы ликвидировали расчеты FPV-беспилотников украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии