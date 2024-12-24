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Новости Тамбова

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Венгерское агентство требует с тамбовского сельхозпроизводителя 174 млн рублей

Венгерское агентство требует с тамбовского сельхозпроизводителя 174 млн рублей

Национальное экспортно-кредитное агентство Венгрии Hungarian Export Credit Insurance Private Limited Company (MEHIB) через своего представителя Дмитрия Афицерова обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к ООО "Суворово".

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