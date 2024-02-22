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Политический вестник

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Сдача городов один за другим: "Линия Залужного" посыпалась. А может, так и было задумано?

Сдача городов один за другим: "Линия Залужного" посыпалась. А может, так и было задумано?

Ещё в сентябре прошлого года на одной из ставок президента Владимира Зеленского тогда ещё главком Валерий Залужный уговорил Киев начать возводить четыре линии фортификации для обороны крупных военных узлов.

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