Сдача городов один за другим: "Линия Залужного" посыпалась. А может, так и было задумано?

Ещё в сентябре прошлого года на одной из ставок президента Владимира Зеленского тогда ещё главком Валерий Залужный уговорил Киев начать возводить четыре линии фортификации для обороны крупных военных узлов.
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