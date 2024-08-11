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Зеленский хотел дать пощечину Путину, но рискует получить жесткую обратку – Чаплыга

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Суровикин, Попов, Лапин должны быть в МО.А остальное ворье в тюрьме лет на ...дцать.
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