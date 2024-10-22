Замглавы МИД Рябков: риск прямого столкновения России и США нельзя недооценивать

Риск прямого столкновения Российской Федерации и Соединенных Штатов нельзя недооценивать. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков, который стал собеседником сербской газеты «Политика».
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