Юрий Бровко набрал более 62% голосов на выборах в Госдуму от Тульской области

Юрий Бровко предварительно победил на выборах в Госдуму по Тульскому округу №181. По данным региональной Избирательной комиссии, он набрал 62,28% голосов.
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