‼️🇺🇦🔥Трасса Харьков — Днепропетровск: из-за атак на 150 км нет ни одной работающей заправки. ▪️Об этом предупреждают местные жители.
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‼️🇺🇦🔥Трасса Харьков — Днепропетровск: из-за атак на 150 км нет ни одной работающей заправки. ▪️Об этом предупреждают местные жители.
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