Ивановская УК не платила за газ с 2022 года и получила штраф

Управляющая компания в Иванове накопила долг за газ более 230 тысяч рублей, её оштрафовали на 100 тысяч за нарушение лицензионных требований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым