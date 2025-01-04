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Тонкий лед Байкала: Спасение одного и трагедия другого на Ольхонских Воротах

Тонкий лед Байкала: Спасение одного и трагедия другого на Ольхонских Воротах

На Байкале, в проливе Ольхонские Ворота, двое мужчин провалились под лёд во время катания на коньках.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Грустно…(но «два мужчины» автор, вы кто по национальности? А по образованию? Фу(((
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16 час.

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