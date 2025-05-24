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RT Russia

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Россиян предупредили о риске возгорания пауэрбанка из-за жары

Россиян предупредили о риске возгорания пауэрбанка из-за жары

Если оставить пауэрбанк под прямыми солнечными лучами или в условиях повышенной температуры, это может привести к крайне неприятным последствиям, поскольку создаёт серьёзные риски как для самого устройства, так и для пользователя, предупредил в беседе с RT cтарший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

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