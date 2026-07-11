Глава МЭА назвал ошибочным медленный отказ Европы от импорта углеводородов Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предполагал,.
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Глава МЭА назвал ошибочным медленный отказ Европы от импорта углеводородов Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предполагал,.
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