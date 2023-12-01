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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер» на 2 драфт-пика

Защитник «Калгари» Никита Задоров стал игроком «Ванкувера». «Флеймс» обменяли 28-летнего россиянина на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ в 2026 году и выбор в 5-м раунде драфта-2024.

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