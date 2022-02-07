Эксперт Петроневич допустил снижение доллара до 71 рубля к лету

Ближе к лету этого года российская валюта способна вернуться к 71-72 руб. за доллар. Соответствующим прогнозом поделился с агентством «Прайм» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.
Ближе к лету этого года российская валюта способна вернуться к 71-72 руб. за доллар. Соответствующим прогнозом поделился с агентством «Прайм» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.
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