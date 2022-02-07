Экономика сегодня

291 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    А качество жилья улучшилось?Выручка московски...
  • Наталья Бушуева
    Да, прошу прощения, "Вечный зов" - очень сильная рольАктриса Татьяна С...
  • Наталья Бушуева
    И имя "Татьяна Семина" всплывает только с высказыванием о Леониде Куравлёве.Актриса Татьяна С...

Эксперт Петроневич допустил снижение доллара до 71 рубля к лету

Эксперт Петроневич допустил снижение доллара до 71 рубля к лету

Ближе к лету этого года российская валюта способна вернуться к 71-72 руб. за доллар. Соответствующим прогнозом поделился с агентством «Прайм» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх