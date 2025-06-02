Священник рассказал может ли Бог посылать болезни за грехи, и как их нужно принимать Ольга БезродняяСвященники РПЦ ответили на вопрос о том, посылает ли Бог болезни за грехи и передаются ли они поколениям.
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