«Не завидую российскому руководству. Это вселенская катастрофа»: Царёв о новой угрозе от украинских террористов

Украинские террористы могут нанести удары по критической инфраструктуре российских городов. Первый спикер парламента Новороссии и бывший депутат Верховной рады Олег Царев в эфире телеканала «Царьград» предупредил о возможных атаках украинских террористов на важные объекты инфраструктуры в России, ….
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