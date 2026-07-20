Россия снизила планы по импортозамещению электроники: не 80% к 2030 году, а 58,7%

К концу десятилетия около 41,3% оборудования, используемого в госсекторе, будет приходиться на импортную продукциюПравительство России пересмотрело планы по импортозамещению электроники, используемой в проектах цифровой трансформации госуправления.
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