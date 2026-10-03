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У этой рыбы есть несколько режимов атаки: как электрический угорь выслеживает добычу

У этой рыбы есть несколько режимов атаки: как электрический угорь выслеживает добычу

Электрический угорь – рыба, которая внешне ничем не примечательна, но стоит ей выйти на охоту, как она моментально превращается в живой электрошокер, способный парализовать жертву, не касаясь ее ни одним плавником.

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