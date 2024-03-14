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Несекретные материалы

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WP: в США нашли способ выдать Киеву деньги в обход спикера палаты представителей Джонсона

WP: в США нашли способ выдать Киеву деньги в обход спикера палаты представителей Джонсона

Конгрессмены США принимают меры, направленные на то, чтобы вынести на голосование в палате представителей в обход ее спикера Майка Джонсона законопроект, предусматривающий выделение средств на новую военную помощь Украине.

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